Treinador do Ténis Almeirim obtém certificação internacional

Imprimir

O treinador da Secção de Ténis da Associação 20kms Almeirim, Martinho Cruz, obteve recentemente a certificação da Global Professional Tennis Coach Association, uma organização fundada por treinadores do circuito ATP e a única certificada pelo circuito profissional de ténis.

O técnico responsável pelos grupos da competição foi certificado com o grau C, que se destina a treinadores que trabalham com atletas jovens em desenvolvimento. Os graus superiores são obtidos quando os técnicos orientam jogares do circuito Challenger ou ATP.

Para obter esta certificação são tidos em conta os resultados desportivos alcançados pelos atletas orientados pelos treinadores, após uma avaliação do currículo ao qual se junta uma formação, que pode ser online ou presencial.

A Global Professional Tennis Coach Association foi fundada em 2010 por nomes como Alberto Castellani, Toni Nadal ou Rainer Schuettler. Tendo sido fundada por vários treinadores do circuito mundial, a GPTCA é a única organização de formação de treinadores certificada pelo circuito ATP.