Quinta-feira, agosto 20, 2026 14:22
    Cultura

    Ana Bacalhau sobe ao palco do Espaço Multiusos de Almeirim

    Por: Inês Ribeiro 20 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Ana Bacalhau vai atuar no próximo dia 24 de outubro, pelas 21h30, no Espaço Multiusos de Almeirim, com um espetáculo integrado na sua Tour 2026.

    A cantora vai passar por Almeirim para uma noite dedicada à música ao vivo, num concerto que integra a programação cultural do município para este ano.

    Os bilhetes têm um custo de dez euros e estão disponíveis na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim ou através da plataforma Ticketline.

    Para informações e esclarecimentos está disponível o endereço de email bilheteiralmeirim@gmail.com.

    A atuação de Ana Bacalhau junta-se à programação de espetáculos prevista para o Espaço Multiusos de Almeirim ao longo do ano.

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