Equipa de infantis da AD Fazendense marca presença no Braga CUP 2025

A equipa de Infantis da Associação Desportiva Fazendense, que junta as gerações de 2012 e 2013, vai participar no Torneio Internacional Braga CUP de 2 a 6 de julho. Esta é a terceira presença de uma equipa da AD Fazendense (finalista vencido no ano de 2018 – 2ºlugar no escalão de Iniciados participando também no escalão de SUB11) no Torneio que avança no presente ano para a sua 9ª edição.



O Braga CUP é um torneio que junta equipas de todos os pontos de Portugal Continental e Ilhas e também equipas de França, Espanha, Angola, Brasil, Guiné Equatorial, Japão, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Costa do Marfim. A organização diz-nos através do seu site oficial que procura no presente ano trazer para a cidade de Braga cerca de 1800 elementos de equipas (atletas, treinadores e dirigentes).



O Torneio tem início no dia 02 de julho às 20:30 com a cerimónia de abertura, a equipa da AD Fazendense parte na manhã desse dia de comboio rumo á cidade de Braga