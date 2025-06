Equipa Sub-14 feminina do Chamusca Basket Clube distinguida pela conquista do Campeonato Nacional

O Município da Chamusca homenageou, na quarta-feira, dia 25 de junho, a equipa Sub-14 feminina do Chamusca Basket Clube, recentemente consagrada Campeã Nacional da época 2024/2025. A cerimónia, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, contou com a presença das atletas, da equipa técnica e de diversas figuras que, ao longo dos anos, têm contribuído de forma significativa para a história e o desenvolvimento do basquetebol no concelho.

A equipa foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Queimado, acompanhado pela vice-presidente, Cláudia Moreira, e pelo vereador, Rui Ferreira. O Executivo Municipal reconheceu o feito inédito alcançado pela equipa, entregando às atletas faixas de Campeãs Nacionais, numa demonstração de apreço e orgulho por este marco histórico para o desporto local, em particular para o basquetebol feminino. Destacou ainda a excelência do percurso desenvolvido ao longo da época, sublinhando o compromisso, a dedicação e o talento das atletas e da equipa técnica. Considerou esta conquista uma referência de superação e trabalho conjunto, com impacto positivo para a comunidade e para as futuras gerações, reforçando o papel do desporto como veículo de valores fundamentais, tais como a perseverança, a disciplina e o espírito de equipa.

A cerimónia contou ainda com intervenções e testemunhos de diversas figuras que marcaram o percurso da modalidade na Chamusca. Entre elas destacaram-se o professor José Monteiro, figura central na introdução da modalidade no território; Rui Oliveira, presidente do Chamusca Basket Clube; Ricardo Martinho, treinador da equipa Sub-14; António José Costa, antigo presidente do clube e treinador campeão nacional de Iniciados na época 1999/2000; Hélder Coelho, técnico com percurso desportivo relevante; e Manuel Azevedo, amplamente reconhecido como um dos grandes impulsionadores da prática da modalidade no concelho.

A cerimónia contou ainda com o testemunho de Rita Oliveira, seccionista do Chamusca Basket Clube, que, para além do apoio logístico e organizativo, tem sido uma presença constante junto da equipa, assegurando um acompanhamento próximo e atento das atletas, sobretudo nos momentos mais exigentes da época. Rita Oliveira foi a porta-voz das jogadoras, transmitindo, com emoção e orgulho, o sentimento de conquista vivido pela equipa.

Refira-se, que o percurso do basquetebol no concelho da Chamusca tem raízes profundas, que remontam aos anos 60, período em que professores e coletividades locais deram os primeiros passos na promoção da modalidade, com a criação de campos improvisados e a dinamização de atividades desportivas. Este legado foi, ao longo das décadas, consolidado com o aparecimento do Chamusca Basket Clube, entidade que se afirmou como uma referência no panorama regional e nacional. Atualmente, o clube conta com cerca de 110 atletas distribuídos por 14 equipas e é reconhecido pela Federação Portuguesa de Basquetebol como Escola Portuguesa de Minibasquetebol, distinção que reforça a sua vocação formativa e o seu contributo para o desenvolvimento do desporto no território.

Durante a cerimónia foi evidenciado o mérito conjunto das atletas da equipa Sub-14, com especial destaque para Matilde Martinho e Matilde Coelho, ambas incluídas no “cinco ideal” da competição, reconhecimento que reforça o nível técnico e competitivo alcançado.

O Executivo Municipal expressou ainda um agradecimento a todos os que contribuem diariamente para o sucesso do projeto desportivo do Chamusca Basket Clube — direção, equipa técnica, seccionistas, famílias e voluntários — cujo trabalho de base permite elevar o nome da Chamusca no panorama do basquetebol nacional.