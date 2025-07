Márcio Sampaio vai voltar a trabalhar com Jorge Jesus, no regresso do treinador à Arábia. Na equipa técnica também está Gil Henriques, neto do famoso poeta de Almeirim, Francisco Henriques.





O Al Nassr divulgou várias imagens a dar conta do regresso de Jorge Jesus à Arábia Saudita, um dia após a oficialização como novo treinador de Cristiano Ronaldo e Otávio.

Gil Henriques está à direita na foto com outros adjuntos de Jorge Jesus.