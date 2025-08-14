Fitness Factory Almeirim festeja dois anos

O dia 4 de agosto marca o segundo aniversário do maior ginásio do concelho. Entrou com força e assim tem continuado. Pedro Mateus faz um balanço destes mais de 700 dias abertos ao público e fala do compromisso com os clientes e com a comunidade.

Que balanço fazem destes dois anos em Almeirim?

Apesar dos altos e baixos, o balanço é muito positivo. Temos conseguido melhorar as condições gerais do clube — com equipamentos novos, aulas inovadoras e um serviço mais humano. A comunidade de Almeirim demonstra estar cada vez mais preocupada com o bem-estar e a saúde, e a nossa oferta, na área da atividade física, é de qualidade premium. Temos uma estrutura e um potencial que, acredito, nos permitirá afirmar, no futuro, que somos dos melhores clubes do Ribatejo. Essa é a minha visão de longo prazo. Todas as decisões que tomo hoje têm esse objetivo em mente. Pode parecer uma declaração ousada, mas é isso mesmo que queremos ser: um clube ousado, sempre a inovar e a melhorar. Acredito que, ao elevarmos o nível em Almeirim, estamos também a atrair mais atenção para a cidade, mais visitantes, mais dinamismo comercial e até a desafiar outros players a evoluírem, para não ficarem para trás. Já temos um papel relevante no apoio a clubes, instituições, equipas e projetos locais. Influenciadores procuram-nos para visitas e reviews, atletas de alto rendimento e marcas nacionais vêm até nós para parcerias e publicidade.

Têm também uma preocupação clara em integrar-se na comunidade. Porquê?

No início havia muitas dúvidas — o famoso “e se?”. Nunca vamos agradar a todos, como em qualquer negócio. E ainda bem, porque não somos todos obrigados a gostar do mesmo. Hoje, no entanto, já estamos muito mais inseridos e atraímos bastante atenção — positiva e negativa. E isso é bom, mostra que estamos a fazer algo relevante. Antigamente, tentava contrariar quem nos criticava sem nunca ter entrado no clube. Hoje aprendi a não levar essas críticas para o lado pessoal. Cada um é livre de ter a sua opinião, mas nós estamos sempre de braços abertos para receber todos — e dar oportunidade de construírem uma opinião mais justa e informada. Temos muitos parceiros porque promovemos a atividade física, o bem-estar e a saúde. Já estive do outro lado, e agora que posso ajudar, ajudo com gosto. Ver os nossos parceiros crescerem é uma alegria. Isso é bom para a cidade — quanto mais opções houver, melhor para todos. Almeirim é um concelho muito forte, neste aspeto, e fazer parte disso é a cereja no topo do bolo.

O que distingue o vosso espaço?

O nosso objetivo foi democratizar o fitness e torná-lo acessível a todos. E, até agora, temos conseguido concretizá-lo com sucesso. Considero-nos um clube acima da média, o que se deve também aos excelentes profissionais que cá trabalham. Temos uma identidade forte — quem visita o clube reconhece as caras que cá estão, cria-se uma ligação mais humana. Um detalhe simpático: oferecemos sempre um mimo de aniversário aos nossos clientes. Basta virem à receção no dia em que fazem anos para receberem a prenda. Em termos de equipamentos, temos Bodytone no cardio, e nas máquinas de força contamos com duas das melhores marcas mundiais: GYM80 e PANATTA, reconhecidas pela robustez, design e biomecânica. Nas aulas de grupo, temos as Beat, que são exclusivas dos ginásios Fitness Factory, e também as aulas Les Mills, referência nacional com coreografias e energia contagiantes. Oferecemos ainda aulas de Pilates, Zumba e outras atividades diferenciadas.

Há também uma grande oferta de serviços?

Sim. Para além do acesso à sala de exercício e às aulas de grupo — tudo incluído —, temos: Personal Training, um acompanhamento premium com plano individualizado; Gestão de treino, que associa o cliente a um instrutor com avaliações e reavaliações regulares; Nutrição, com duas nutricionistas disponíveis para ajudar a atingir os objetivos, com consultas gratuitas de 3 em 3 meses.

Como vão assinalar o aniversário?

Este ano, quisemos mudar a abordagem. O clube estará aberto em funcionamento normal, mas o dia 4 de agosto — que calha a segunda-feira — será vivido em clima de festa. Teremos animação no exterior, comes e bebes, DJ, insufláveis e pinturas faciais para os mais pequenos, além de aulas especiais.

Também lançaram uma campanha com dois meses de oferta?

Sim, a campanha é simples: 2.º aniversário = 2 meses de oferta. Quem se inscrever durante a campanha só começa a pagar em outubro. A inscrição inclui avaliação física com um instrutor e consulta de nutrição — gratuita de três em três meses. A taxa de inscrição pode ir até apenas 2 euros, mas as vagas são limitadas, por isso vale a pena aproveitar!