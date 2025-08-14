PARA HOJE / 14.AGO

Faz-nos falta a pedagogia do fracasso, temos medo dela, mas é o que nos dá força. Necessitamos de uma pedagogia que sem ser opressiva faça a pessoa experimentar os seus limites, a ajude a ser verdadeira consigo própria, a saber pedir ajuda, a pôr os meios, a não ficar na epiderme das vitórias fáceis; de uma pedagogia que não nos tire todas as pedrinhas do caminho, mas que nos faça aprender através dos fracassos e que deles tire partido para crescer. É bom ter fracassos porque é daí que nasce a humildade, a verdade e a possibilidade de vencer as nossas complicações.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt