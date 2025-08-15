Tio Tobias canta e dança para divertir e educar

Carlos Filipe, mais conhecido por “Marmelada”, lançou o Tio Tobias, um projeto que estava “na gaveta” antes da pandemia e que agora se tornou realidade. Trata-se de um projeto de música infantil, com vertentes lúdicas e educativas.

“O primeiro teste que fiz com o espetáculo foi antes da pandemia”, começa por contar ao Jornal O Almeirinense. Depois, explica a ligação às crianças e ao universo infantil: “Há uns anos, estive ligado a uma quinta pedagógica, o Cantar de Gala, em Coruche. Na altura, lançaram-me o desafio de criar os temas musicais para o espetáculo”, recorda.

O Tio Tobias é um amigo das crianças, que adora cantar e dançar. “O que o Tio Tobias quer é fazer um espetáculo de uma hora e trazer não só as crianças, mas também os pais, as mães e os avós. Queremos uma hora de qualidade, de brincadeira, porque, quer queiramos quer não, as crianças gostam muito de brincar com os amigos, sozinhas, mas quando têm a família por perto, é, sem dúvida, uma grande alegria — também para nós”, sublinha o criador do projeto.

“Eu já fui criança e, quando brincava com o meu pai e com a minha mãe, eram momentos de verdadeira qualidade. Acho que isso se foi perdendo, por causa da intensidade da vida, da luta diária, da velocidade a que tudo se vive hoje em dia. A ideia do Tio Tobias é precisamente recuperar isso”, explica orgulhosamente Carlos Filipe.

As músicas do Tio Tobias têm todas uma mensagem. “Por exemplo, uma fala sobre o ciclo da água, outra sobre a reciclagem, e também temos temas que contam histórias, como a da sopa da pedra”, revela. E como a criatividade não pára, Carlos já está a trabalhar numa nova canção: “Estou a preparar uma música de Natal, que também vai trazer uma mensagem. A letra já está feita, só falta mesmo entrar em estúdio”, antecipa.

O projeto é recente e a divulgação tem sido feita, essencialmente, através das redes sociais, mas a receção tem sido muito positiva: “É óbvio que, quando coloquei o CD nas plataformas, já foi muito em cima dos meses de maior atividade e já não houve muito tempo para agendar muitos espetáculos — as festas já tinham tudo preenchido. Estive no Dia da Criança, em Almeirim, fizemos outros espetáculos, e estou certo de que é um projeto para continuar. É algo em que estou a investir cada vez mais tempo e vontade para o fazer crescer”, conclui.