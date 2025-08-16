Confraria de Almeirim quer Festival da Sopa da Pedra mais acolhedor e familiar

A 11.ª edição do Festival da Sopa da Pedra realiza-se de 27 a 31 de agosto no Parque das Tílias, junto à Praça de Toiros de Almeirim.

Muito se tem falado da coincidência de datas com a Alpiagra, mas Luís Manso encerra o tema: “O festival realiza-se sempre na última quarta-feira de agosto e assim continuará. Já vamos na 11.ª edição e nunca alterámos a nossa agenda. A Confraria Gastronómica de Almeirim não tem intenção de mudar esta calendarização.”

O grão-confrade da Confraria Gastronómica de Almeirim mantém o segredo sobre os nomes que vão abrilhantar o certame e só nos próximos dias é que serão conhecidos todos. “Os nomes estão a ser divulgados nas redes sociais e, por isso, convido todos a acompanharem a página do @festivaldasopadapedra para ficarem a par de todas as novidades. Posso, no entanto, revelar já que, no dia de abertura, teremos um conterrâneo nascido e criado em Almeirim: o Valter Fernandes, que este ano terá a honra de abrir a edição do festival. A Confraria Gastronómica de Almeirim, para além de promover e divulgar a nossa gastronomia, procura sempre que possível valorizar também outros ícones culturais ligados ao concelho. É o caso do Valter Fernandes que, apesar de ser de Almeirim, atuará aqui pela primeira vez”.

Tal como nos anos anteriores, o espaço de showcooking será dinamizado por outras confrarias gastronómicas e, este ano, o conceito mantém-se. Almeirim recebe novamente cinco confrarias que irão mostrar o melhor do que defendem e promovem:

Confraria da Marmelada Branca de Odivelas. Confraria do Cultivo de Arroz de Estarreja. Confraria da Caldeira de Peixe e do Camarão de Espinho. Confraria Gastronómica da Amadora. Confraria Gastronómica da Pateira de Fermentelos.

Regressa também a iniciativa Mini Chefes, que terá lugar no sábado e contará com 15 crianças, dos oito aos 12 anos.

Na disposição do espaço, haverá pequenas mudanças. “As associações que apenas servem bifanas e Sopa da Pedra de Almeirim ficarão concentradas na praça central, do lado da cidade, enquanto os stands empresariais e de artesanato se localizarão do lado oposto.”

Mas há outras novidades. “Vamos ter atuações musicais em palco junto às tasquinhas, com destaque para artistas locais menos conhecidos, que se apresentarão antes do showcooking. Outra novidade é que a sexta-feira será dedicada à Sopa da Pedra, enquanto o sábado será o dia da casta Fernão Pires”, revela Luís Manso.

A Confraria Gastronómica de Almeirim tem trabalhado para que o festival seja cada vez mais acolhedor e familiar. Hoje, afirma que já é uma referência nacional, recebendo visitantes de todo o país que vêm até Almeirim para desfrutar da experiência.

“Para além da divulgação nas redes sociais, apostámos em outdoors nas principais estradas e autoestradas nacionais, em ações nos media locais e em pacotes de açúcar personalizados, oferecidos por um dos nossos patrocinadores”, aponta.

No final da conversa com O ALMEIRINENSE, Luís Manso deixou ainda um convite:

“O Festival da Sopa da Pedra está de braços abertos para vos receber. Venham viver uma experiência única, com uma oferta enogastronómica de excelência, espetáculos, música e diversões para os mais pequenos, tudo num ambiente cultural e familiar que promete ficar na memória deste verão de 2025.”