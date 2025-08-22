Street Food in. Str” anima Jardim da República até 24 de agosto

Até 24 de agosto, o Jardim da República transforma-se num verdadeiro ponto de encontro entre gastronomia de rua e música ao vivo, com a realização do evento “Jazz | Street Food in. Str”, na sexta-feira, das 18h00 às 24h00 e sábado e domingos, das 12h00 às 24h00.

Ao longo dos dias, o público é convidado a desfrutar de uma viagem de sabores, com propostas que vão do tradicional ao vegetariano, do doce ao salgado, e das bebidas artesanais aos refrescos ideais para o verão.

Marcam presença no evento: Beefa’s, Burguesita, Fresh no Met no Fish, Geringonça, La Charrette, Leonidas, On the Go, Rei, Cavalo Preto e Pin Up Van.

Entre as especialidades disponíveis, o público poderá encontrar: smash burgers, hambúrgueres tradicionais e 100% vegetariano, sabores da Madeira como o tradicional Bolo do Caco, waffles e crepes confecionados na hora, gelados artesanais, brownies e licores para adoçar a visita, o frescor do açaí em várias versões, bebidas brancas, seleção de vinhos e imperial, entre outros.

Além da excelente comida, o ambiente é animado por música ao vivo.

O jazz entre os sabores do mundo

Além da excelente comida, o evento oferece uma diversificada programação musical.

Esta sexta-feira, dia 22 de agosto, às 21h45, a banda lisboeta “The Invisible Tuba” sobe ao palco com um espetáculo enérgico e divertido. Composta por oito músicos, a banda apresenta um repertório que atravessa o jazz tradicional, o dixieland e o swing.

No sábado, 23 de agosto, às 18 horas, o grupo “Turistas Acidentais e os Desenhos Animados” traz um espetáculo de teatro-circo musical, com música ao vivo e personagens inspiradas nos clássicos do cinema de animação, garantindo momentos de magia para miúdos e graúdos.

Também no sábado, às 21h45, a noite ganha ritmo com os “Farra Fanfarra”, um coletivo multicultural de sopros e percussão com mais de 18 anos de estrada. Conhecidos pela sua energia contagiante, misturam ska, música balcânica, swing e funk numa atuação explosiva.

O encerramento do evento, no domingo, 24 de agosto, fica a cargo da “Dixie Band” da MUDA’TE Companhia de Artes Performativas. Com quatro músicos e uma performance itinerante, esta banda de rua promete animar o Jardim da República, a partir das 18 horas, com muito ritmo, boa disposição e interação com o público.