Acidente entre dois pesados que só param numa casa (c/fotos)

Um camião que ficou sem travões chocou contra outro pesado e ainda bateu na Mercearia Sousa, junto à ponte da Raposa.
O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 28 agosto, e os camiões transportavam lamas.
O condutor do camião que provocou o acidente, segundo apurou o nosso jornal, ficou sem travões e a forma de parar foi provocar o choque noutro camião e evitar assim abalroar várias viaturas ligeiras que estavam no tabuleiro da ponte.
O trânsito é muito condicionado para retirada dos veículos e limpeza das lamas que ficaram no local.
(em atualização)