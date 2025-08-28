PARA HOJE / 28.AGO

A virtude da temperança educa a sensibilidade, educa a ter distância, educa a força de vontade para saber dizer não. A temperança leva-nos a isso, a chegar à fortaleza, que é outra virtude que se liga a esta, a capacidade de dizer não ao que é de dizer não e sim ao que é de dizer sim. E isso é muito importante, mas para isso eu preciso de ter distância, não posso estar envolvido, dependente, tão perto que cego, que fico sem perspectiva.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

