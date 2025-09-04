Jogos tradicionais em Almeirim: como o espírito de competição se reinventa nos cafés e cooperativas

Em Almeirim, os jogos de tabuleiro e de cartas sempre fizeram parte do quotidiano. Nas tascas, nos cafés e nas associações da terra, é comum ver mesas rodeadas de jogadores concentrados em partidas de sueca, dominó ou bisca.

Mais do que passatempo, são momentos de convívio, tradição e, claro, uma boa dose de competição saudável, com inúmeros associados e almeirinenses a participar nestas competições.



Jogos que fazem parte da identidade local

A sueca talvez seja o exemplo mais emblemático da região. Jogada em pares, exige estratégia, memória e comunicação silenciosa entre parceiros. Muitas vezes, as partidas animadas tornam-se quase eventos sociais, com espetadores, comentários e provocações amistosas entre equipas rivais.

Aliás, existe mesmo um torneio de sueca, o Torneio Concelhio de Sueca, que ocorre anualmente, sendo que a próxima edição terá lugar a 18 de outubro de 2025. Outro exemplo é o dominó, que sempre foi o jogo ideal para encontros em cafés ao final da tarde, especialmente entre os mais velhos.

Em torno de uma mesa de pedra ou madeira, as peças faziam barulho enquanto se traçavam planos e se trocavam histórias. Ainda hoje há quem leve muito a sério o lugar que ocupa nas ligas informais do bairro.

Por seu turno, voltando às cartas, a bisca também continua presente nas mesas de muitos cafés, com uma dinâmica semelhante à da sueca.

No final, é bom perceber que estes jogos ajudaram a criar laços, desenvolveram raciocínio e mantiveram viva uma cultura de competição respeitosa.



Quando o tabuleiro dá lugar ao telemóvel

Com a chegada das novas gerações e das tecnologias, parte deste espírito competitivo transitou também para o mundo digital. Já não é preciso estar num café ou ter um baralho de cartas à mão para manter o gosto pelo desafio, basta um telemóvel e acesso à internet.

A sueca, por exemplo, encontrou o seu espaço online, com plataformas que oferecem salas privadas e torneios. Ainda assim, o grande salto dos jogos de cartas acontece com modalidades como o poker, onde existem hoje várias opções de jogos de poker online grátis. São versões digitais do clássico jogo de cartas, em que o objetivo continua a ser ler o jogo, arriscar no momento certo e manter a calma, tudo isto sem gastar dinheiro real.

É uma forma moderna de cultivar as mesmas competências que sempre fizeram parte dos jogos tradicionais: pensamento lógico, autocontrolo e espírito competitivo.



Preservar o espírito e as tradições

O que se observa em Almeirim, e um pouco por todo o Ribatejo, é que as tradições lúdicas se mantém enraizadas e continuam a ser muito procuradas.

No caso dos jogos, mesmo que alguns tenham transitado para o online, quem gosta de um bom convívio não abdica da sua mesa no café da esquina, especialmente as gerações mais velhas.

E quem sempre valorizou os jogos clássicos encontra formas de continuar a jogar, mesmo quando o grupo habitual não está por perto, há sempre uma freguesia pronta a chamar por novos jogadores.

Pode até dizer-se: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas, no fundo, o que muda é que agora há oportunidade de jogar ainda mais vezes estes clássicos jogos de café.