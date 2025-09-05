“A que é que sabe esta vitória? A um melão. Um melão doce de Almeirim”, esta frase do selecionador Mário Gomes depois de Portugal ter batido a Estónia por 65-68 tornou-se viral e agora surgiu a resposta do presidente da Câmara Municipal de Almeirim.
Pedro Ribeiro escreveu uma mensagem de felicitações perante a vitória frente à Estónia, desejou boa sorte para o desafio com a Alemanha e enviou, através do líder da federação da modalidade, o típico melão de Almeirim.
Últimas:
João Anunciação conquista prémio e destaca-se na Volta a Portugal de Juniores
GNR reforça prevenção e combate aos incêndios perante agravamento do risco
Melão de Almeirim vai chegar à Seleção Nacional de Basquetebol
“A Topé Baby Store” abre este sábado
Grésdias: Uma família desde 1955 a servir em Almeirim
PARA HOJE / 5.SET
Está a decorrer uma petição para encerrar o aterro da Raposa
Vitória histórica de Portugal no EuroBasket “sabe a melão doce de Almeirim”
Regresso às Aulas: Espirros, Comichões e Mochilas Carregadas
PARA HOJE / 4.SET
Jogos tradicionais em Almeirim: como o espírito de competição se reinventa nos cafés e cooperativas
“José Pichalho” não resiste aos ferimentos causados pelo acidente com o neto
Agroglobal 2025 regressa a Santarém com foco na inovação e sustentabilidade
HOME Imobiliária celebra seis anos em Almeirim (c/fotos)
Jovem atleta de Almeirim vai competir no Campeonato Europeu de Karaté
PARA HOJE / 3.SET
Embaixadora de Malta visitou Força Especial de Proteção Civil em Almeirim
Festival Celestino Graça regressa a Almeirim com celebração das artes e tradições populares
Despedidas a ‘Juary’ e ao filho decorrem em Almeirim e Marinhais
Desporto
Melão de Almeirim vai chegar à Seleção Nacional de Basquetebol
5 de Setembro, 20255 de Setembro, 2025
“A que é que sabe esta vitória? A um melão. Um melão doce de Almeirim”, esta frase do selecionador Mário Gomes depois de Portugal ter batido a Estónia por 65-68 tornou-se viral e agora surgiu a resposta do presidente da Câmara Municipal de Almeirim.