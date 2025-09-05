Desporto

Melão de Almeirim vai chegar à Seleção Nacional de Basquetebol

0
5 de Setembro, 20255 de Setembro, 2025
Melão de Almeirim vai chegar à Seleção Nacional de Basquetebol

“A que é que sabe esta vitória? A um melão. Um melão doce de Almeirim”, esta frase do selecionador Mário Gomes depois de Portugal ter batido a Estónia por 65-68 tornou-se viral e agora surgiu a resposta do presidente da Câmara Municipal de Almeirim.

Pedro Ribeiro escreveu uma mensagem de felicitações perante a vitória frente à Estónia, desejou boa sorte para o desafio com a Alemanha e enviou, através do líder da federação da modalidade, o típico melão de Almeirim.