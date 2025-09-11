Almeirim recebe nova recolha de sangue a 17 de setembro

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Almeirim promove no próximo dia 17 de setembro (quarta-feira) mais uma recolha de sangue, aberta a toda a comunidade. A iniciativa decorre entre as 15h00 e as 19h00, nas instalações da RUTIS – Universidade Sénior, junto à Igreja Paroquial.

Além da colheita de sangue, será também possível realizar inscrições para dadores de medula óssea, uma oportunidade de contribuir para salvar vidas de diferentes formas.

A organização recorda que doar sangue é um gesto simples, seguro e solidário, mas de enorme importância para quem depende de transfusões.

A ação conta com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, Município de Almeirim, Bombeiros Voluntários, associações locais e parceiros privados.