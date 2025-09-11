Exposição itinerante dos 50 anos da Diocese de Santarém até dia 28 de setembro em Almeirim

A exposição itinerante “Por Cristo, com Cristo, em Cristo – Diocese de Santarém: 50 anos de identidade e missão” chegou ao concelho de Almeirim, onde ficará patente até 28 de setembro, na antiga Igreja do Divino Espírito Santo (antigas Escolas Velhas), hoje adaptada a espaço cultural.

A inauguração decorreu no dia 9 de setembro, pelas 17h00, momento que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Pedro Ribeiro, do bispo de Santarém, D. José Traquina, do Pároco de Fazendas de Almeirim, padre Bruno Filipe, entre outros representantes.

Com esta iniciativa, o edifício recupera parte da sua função original, ligada à vida da Igreja enquanto lugar de reunião do Povo de Deus e proclamação do Evangelho. Ao mesmo tempo, evoca também a memória do período em que serviu como escola primária, durante a Primeira República, reforçando o seu valor histórico e cultural.

À semelhança do que aconteceu nas nove apresentações anteriores da mostra, também em Almeirim estarão representadas as paróquias do concelho: Almeirim (S. João Baptista); Benfica do Ribatejo (Sta. Marta); Fazendas de Almeirim (S. José); Raposa (Santo António).

A exposição poderá ser visitada nos seguintes horários: Segunda a sábado: 10h00-12h00 | 15h00-18h30 e Domingo: 9h30-11h00 | 15h00-18h30

Para além da dimensão religiosa, a exposição é também uma oportunidade para visitar Almeirim, a sua gastronomia e o seu património, conhecendo melhor a história da Diocese de Santarém ao longo das últimas cinco décadas.

A exposição percorre o distrito no âmbito dos 50 anos da criação da Diocese de Santarém e encerrando a celebração do seu 10.º aniversário do Museu Diocesano de Santarém.