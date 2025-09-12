Homem furta viatura em Torres Novas e é apanhado pela GNR na A1

A GNR constituiu arguido um homem de 51 anos pelo crime de furto de um veículo, no passado dia 10 de setembro, em Torres Novas.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a investigação teve início após uma denúncia relativa ao furto de uma viatura em Torres Novas. Na sequência das diligências policiais, o suspeito foi intercetado pelos militares da GNR quando circulava com o veículo furtado na A1, no concelho de Santarém.

A operação permitiu não só a constituição do homem como arguido, mas também a restituição do automóvel ao legítimo proprietário.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas.