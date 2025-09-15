Polícia Judiciária procura suspeito por homicídio no Cartaxo

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um homicídio ocorrido na noite de domingo, 14 de setembro, no Cartaxo e procura o suspeito do crime.

O alerta foi dado por volta das 21h00 para uma residência na localidade do Cartaxo, onde um homem de 30 anos foi encontrado caído no chão, ensanguentado, por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que foram acionados para esta ocorrência. A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém ainda prestou assistência, mas a vítima acabou por falecer no local.

Em comunicado, a PSP revela que, segundo testemunhas, o crime terá resultado de uma discussão entre a vítima e o suspeito, motivada por razões fúteis, tendo este desferido um golpe com uma arma branca no pescoço da vítima. Após o crime, o suspeito, que será originário leste asiático, fugiu do local, estando neste momento a ser procurado pelas autoridades.

Para o local foram chamados os Bombeiros Municipais do Cartaxo e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, que prestaram socorro à vítima.

A PSP efetuou a devida preservação do local do crime e acionou o Ministério Público, tendo a investigação passado para a alçada da Polícia Judiciária.