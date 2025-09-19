Região

Prisão preventiva para homem de 21 anos por esfaquear rapariga de 17 anos

19 de Setembro, 202519 de Setembro, 2025
Um jovem de 21 anos foi detido em flagrante delito, na manhã de quarta-feira, 17 de setembro, depois de ter esfaqueado a uma rapariga, de 17 anos, junto ao Lidl, na cidade de Abrantes.

Segundo a PSP, a agressão ocorreu por volta das 10h30 e foi comunicada às autoridades por um cidadão que se encontrava no local. À chegada, os polícias da Esquadra de Abrantes verificaram que a vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca, nomeadamente cortes numa das mãos e arranhões no pescoço. A jovem recebeu assistência hospitalar imediata, tendo obtido alta médica pouco depois.

O suspeito foi localizado momentos mais tarde, ainda nas imediações, e acabou por ser detido. A arma utilizada foi igualmente apreendida.

O arguido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém esta quinta-feira, 18 de setembro, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.