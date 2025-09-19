Prisão preventiva para homem de 21 anos por esfaquear rapariga de 17 anos

Um jovem de 21 anos foi detido em flagrante delito, na manhã de quarta-feira, 17 de setembro, depois de ter esfaqueado a uma rapariga, de 17 anos, junto ao Lidl, na cidade de Abrantes.

Segundo a PSP, a agressão ocorreu por volta das 10h30 e foi comunicada às autoridades por um cidadão que se encontrava no local. À chegada, os polícias da Esquadra de Abrantes verificaram que a vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca, nomeadamente cortes numa das mãos e arranhões no pescoço. A jovem recebeu assistência hospitalar imediata, tendo obtido alta médica pouco depois.

O suspeito foi localizado momentos mais tarde, ainda nas imediações, e acabou por ser detido. A arma utilizada foi igualmente apreendida.

O arguido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém esta quinta-feira, 18 de setembro, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.