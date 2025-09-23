Histórico: Almeirim recebe pela primeira vez uma etapa do circuito mundial de padel

De 1 a 5 de outubro, o AlmeirINN Padel vai ser palco de um momento histórico para o desporto no concelho e na região: a realização do FIP Bronze Almeirim, etapa oficial do circuito mundial de padel (FIP Tour), promovido pela Federação Internacional de Padel.

É a primeira vez que o Ribatejo acolhe uma prova desta dimensão, que vai reunir em Almeirim alguns dos melhores jogadores nacionais e internacionais. Em paralelo com o torneio internacional, decorrerá também o 3.º Open AlmeirINN Padel – Classe 10.000 da Federação Portuguesa de Padel, reforçando a importância da semana para o clube e para a cidade.

O evento conta com o apoio oficial do Fitness Factory Almeirim e do Restaurante O Forno, esperando-se uma forte adesão de público e praticantes, numa oportunidade rara de ver atletas de topo mundial a competir em Almeirim.

O FIP Bronze é a primeira categoria em torneios internacionais de padel organizados pela Federação Internacional de Padel (FIP) no âmbito da FIP Tour 2025, servindo como ponto de partida para jogadores que buscam subir no ranking mundial.