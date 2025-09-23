PARA HOJE / 23.SET

“Escutai bem, ó reis, e procurai compreender, aprendei, governantes de toda a Terra, prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais das vossas estatísticas, do Senhor recebeste o poder e do Alto a soberania. Ele examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Sendo ministros do seu reino, não governastes com rectidão, não cumpristes a lei da verdadeira justiça.” Acabo de ler um texto antigo, do primeiro século antes de Cristo, do livro da Sabedoria, que vem na Bíblia. A evolução por dentro nem sempre acompanha a evolução por fora.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt