Jubileu Diocesano encerra a 4 de outubro com grande celebração em Santarém

A Diocese de Santarém assinala no próximo dia 4 de outubro o encerramento do Jubileu Diocesano, celebrando os 50 anos da ordenação episcopal de D. António Francisco Marques, primeiro Bispo Diocesano, e a constituição plena da Diocese em 1975, com a nomeação dos responsáveis dos Organismos Diocesanos.

O atual Bispo de Santarém, D. José Traquina, convida toda a comunidade diocesana a participar neste momento de ação de graças, que assinala meio século de vida da Diocese.

O programa das comemorações inclui:

09h30 – Reunião do Conselho Pastoral Diocesano, na sala Cosmos do Centro de Pastoral;

12h00 – Celebração da Eucaristia, presidida por D. José Traquina, na Igreja de Santa Clara;

13h15 – Almoço no Claustro da Diocese, aberto a todos os participantes.

A organização solicita aos párocos que comuniquem à Vigararia-Geral o número de inscrições provenientes das respetivas paróquias, de forma a facilitar a preparação do almoço.