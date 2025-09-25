PARA HOJE / 25.SET

Por mais que se abane uma figueira ela não vai dar laranjas, e ainda menos, mesmo com tratamentos químicos, vai dar ovos! Com que respeito tratamos as pessoas? Podemos tentar perceber porque é que a figueira não está a dar figos e tratá-la para que os dê, e bons! Lá porque uns arrivistas que enriqueceram e subiram depressa dominam todas as atenções, não podemos esquecer tanta gente que sofre e vai ficando marginalizada! Nem o problema se resolve com distracções ou obras que mesmo que tragam alguns frutos nunca são para essas pessoas.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt