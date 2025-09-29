PARA HOJE / 29.SET



Para sermos humildes necessitamos de um conjunto de valores que nos dão fortaleza interior, porque a sociedade nos impõe modelos falsos e caímos na tentação de correr atrás desses modelos numa atitude de competição. Mas se eu estou seguro dos meus valores, saberei corrigir-me quando começo a deixar-me dominar por esse mundo das aparências, que depois se vira contra mim. A humildade é muito exigente e às vezes fica-se só. Quem quiser seguir pelo caminho da humildade vai pagar a factura, algumas vezes, da solidão, da incompreensão, de ficar por baixo, de ficar esquecido.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt