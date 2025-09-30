PSP apreende 30 armas e 245 munições a operador económico durante fiscalização em Santarém

O Comando Distrital da PSP de Santarém, através do Núcleo de Armas e Explosivos (NAE), realizou na passada semana uma ação de fiscalização a um operador económico no âmbito da operação nacional “Armeiros em Segurança”.

A iniciativa teve como objetivo verificar o cumprimento da legislação em vigor relativamente ao fabrico, armazenamento, comercialização, uso e transporte de substâncias explosivas – competências que estão sob responsabilidade exclusiva do NAE.

Durante a operação, foram apreendidas 30 armas de diferentes classes e 245 munições de vários calibres, tendo ainda sido apreendido o alvará do operador fiscalizado devido a infrações generalizadas às normas legais aplicáveis à atividade de armeiro. Foi igualmente levantado um auto de notícia por contraordenação.

Com esta fiscalização, a PSP pretende sensibilizar os armeiros e operadores económicos para a importância do cumprimento rigoroso da lei, contribuindo para reforçar a segurança no comércio de armas e munições em território nacional.