Troféu de Resistência de Motos 50cc regressa a Foros de Benfica

O Troféu de Resistência de motos de 50cc está de regresso a Foros de Benfica, no concelho de Almeirim, já no próximo dia 16 de novembro.

A prova, disputada em pista de terra, está aberta a pilotos federados e não federados e será dividida em três classes: Ar e Radiador, para motos com quadros originais de 50cc; Proto, destinada a motos com motor de base 50cc e quadros livres.

A competição, com a duração de duas horas, será antecedida de treinos livres e cronometrados. Cada equipa poderá ser composta por dois a três pilotos, podendo juntar federados e amadores.

As inscrições, regulamento e restantes informações estão disponíveis em lojadokart.com. Os pilotos sem licença desportiva terão de pagar o seguro no próprio dia da corrida.

O público tem entrada gratuita e a prova conta com a garantia técnica da Federação de Motociclismo de Portugal.

No troféu podem participar todos os tipos de motos de 50cc, matriculadas ou não, mas estas não podem apresentar equipamentos de estrada, como faróis ou farolins. Os pilotos, por sua vez, devem usar obrigatoriamente os equipamentos de segurança adequados: capacete, luvas, botas e colete.

Mais informações podem ser solicitadas através do e-mail motor.descularte@gmail.com ou do número 935 333 153.