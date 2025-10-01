Gala O ALMEIRINENSE: Já são conhecidos nomeados na Cultura

O júri da Gala O ALMEIRINENSE 2025 já tomou as primeiras decisões. Na categoria Cultura estão nomeados: Rapótacho, Nuno Duarte e Nuno Rodrigues.
Em breve vão abrir as votações online, que terão um peso de 20% no resultado final. O júri vai ainda votar com um peso de 80% no resultado final.
O resultado final vai ser anunciado na Gala no dia 18 outubro, no IVV.
Cultura
