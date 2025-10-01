Já estão abertas as candidaturas às bolsas de estudo do ensino superior da Câmara Municipal de Almeirim

A Câmara Municipal de Almeirim abriu hoje, dia 1 de outubro, o período de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo do ensino superior, relativas ao ano letivo 2025/2026.

O concurso prolonga-se até dia 31 de outubro e as inscrições devem ser efetuadas através da ficha de candidatura, disponível nos serviços municipais e na página oficial da autarquia.

De acordo com a Câmara Municipal, o objetivo desta medida é promover a qualificação profissional dos jovens do concelho e garantir a formação de quadros técnicos essenciais ao desenvolvimento socioeconómico e cultural da região.

Ao mesmo tempo, as bolsas visam apoiar estudantes em situação económica mais frágil, que de outra forma poderiam não ter condições para ingressar ou prosseguir os seus estudos no ensino superior.

Mais informações, bem como o regulamento completo encontram-se disponíveis no site da Câmara Municipal.