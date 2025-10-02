GALA O ALMEIRINENSE

Gala O ALMEIRINENSE: Já são conhecidos nomeados na Revelação

2 de Outubro, 20253 de Outubro, 2025
O júri da Gala O ALMEIRINENSE 2025 já tomou as primeiras decisões. Na categoria Revelação estão nomeados: Cristiana Mercê, David Trincão e Padre Bruno Filipe.

Em breve vão abrir as votações online, que terão um peso de 20% no resultado final. O júri vai ainda votar com um peso de 80% no resultado final.

