Joaquim Catalão (PS) “O nosso projeto tem quatro eixos prioritários: educação, habitação, saúde e economia”

Joaquim Catalão atingiu o limite de mandatos na junta de freguesia de Almeirim e foi o escolhido pela concelhia do Partido Socialista para tentar suceder a Pedro Ribeiro. Na última grande entrevista antes das eleições, Catalão dá a conhecer as ideias principais do programa.

O que o levou a candidatar-se a presidente da Câmara de Almeirim?

Candidatei-me porque quero que Almeirim continue a ser um concelho de oportunidades, onde os jovens tenham emprego e habitação, as famílias qualidade de vida e os séniores o apoio que merecem e porque sinto que tenho competências pessoais e técnicas, uma larga experiência autárquica e de serviço à nossa comunidade e um profundo conhecimento do nosso território. Acredito profundamente no futuro da nossa terra e quero continuar o legado do PS no nosso concelho. É este compromisso de proximidade e de trabalho que me move.

Como resume o seu projeto político em prioridades claras?

O nosso projeto político tem quatro eixos prioritários: educação, habitação, saúde e economia.

– Na educação, continuar o trabalho realizado pelo atual executivo; apoiar alunos e famílias; criar melhores condições de trabalho para professores e restante comunidade escolar.

– A habitação é, talvez, uma das nossas maiores prioridades: procurar soluções concretas para a falta de habitação.

– Criar condições para que todos tenham acesso a cuidados de saúde primários; concluir as obras de ampliação do Centro de Saúde, atraindo e retendo profissionais de saúde no concelho.

– Uma economia forte e pujante atrai e fixa população, cria riqueza e permite o desenvolvimento do nosso território.

Que medidas propõe para atrair investimento e criar emprego em Almeirim?

Vamos criar o Balcão do Investidor e do Empresário, apoiar a divulgação do concelho junto de associações empresariais e concluir as Zonas de Atividades Económicas (ZAE) de Paço dos Negros e do Pinhal do Bacalhau, em Benfica do Ribatejo. É também essencial começar a trabalhar na ampliação da atual ZAE. Só desta forma poderemos atrair novas empresas, valorizar as que já cá estão e criar emprego de qualidade para os nossos habitantes.

Como pensa apoiar as empresas locais, comércio tradicional e agricultura?

O Balcão do Empresário ajudará no acesso a linhas de financiamento e fundos comunitários. A criação de iniciativas culturais descentralizadas e de roteiros históricos e temáticos serão formas de atrair pessoas às nossas localidades e ao comércio local. Manteremos a iniciativa “O 5 vale o dobro” na época natalícia. A valorização dos nossos produtos, como o vinho, o melão, a caralhota e a sopa da pedra, contribui para o desenvolvimento da nossa agricultura e do turismo gastronómico. A dinamização de eventos que promovam a restauração e a agricultura é essencial para o nosso desenvolvimento, pois estes setores são a alma da nossa economia.

A habitação tem sido um problema em vários pontos do distrito. Qual é o seu plano para garantir casas a preços acessíveis em Almeirim?

Vamos promover a construção a custos controlados, apoiar projetos de reabilitação urbana e captar investimento público através do IHRU. O objetivo é claro: garantir que os jovens e as famílias possam viver em Almeirim com dignidade e a preços justos.

Que políticas vai implementar para melhorar o ordenamento do território e a mobilidade?

A conclusão da Circular Urbana permitirá retirar o trânsito de veículos pesados da cidade de Almeirim. A construção de corredores de mobilidade estruturante, com percursos cicláveis e seguros para peões em todas as freguesias do concelho, é uma das nossas prioridades. A instalação de mais postos de carregamento para veículos elétricos é fundamental na nossa aposta na mobilidade sustentável. Queremos uma cidade mais organizada, moderna e amiga do ambiente.

Os preços das habitações e o arrendamento no concelho têm atingido valores muito elevados. Os almeirinenses vão conseguir viver na sua terra ou correm risco de não ter meios financeiros para isso?

O risco existe se nada for feito. É por isso que temos medidas concretas para travar a especulação e oferecer alternativas: construção a custos controlados, programas de reabilitação e soluções de arrendamento acessível. O meu compromisso é garantir que os almeirinenses não sejam forçados a sair da sua terra.

Concorda com a ideia de construir habitações a preço controlado junto ao Lar S. José?

Sim. O importante é aumentar a oferta de habitação a preços acessíveis em locais centrais e bem servidos.

Quais são as obras prioritárias que quer concretizar no próximo mandato?

A conclusão da Circular Urbana, a requalificação da Escola Secundária Marquesa de Alorna, a construção da Creche Municipal, a ampliação do Centro de Saúde, a conclusão dos Parques Urbanos de Fazendas de Almeirim e de Benfica do Ribatejo e a conclusão das Zonas de Atividades Económicas de Paço dos Negros e de Benfica do Ribatejo.

Como pensa resolver questões de trânsito, estacionamento e acessos?

Com um plano integrado de mobilidade que inclua a melhoria das acessibilidades e o incentivo ao uso da bicicleta e de transportes sustentáveis. É preciso planear com visão e não apenas resolver problemas imediatos.

Que papel terá a cultura no seu programa para Almeirim?

A cultura será central: queremos levar atividades culturais a todas as freguesias, consolidar eventos como o Festival Guitarra d’Alma e criar novos equipamentos, como o Museu Municipal e o Museu do Traje, bem como restaurar o pórtico em Paço dos Negros.

A cultura é identidade, mas também desenvolvimento.

E no desporto, como pretende apoiar os clubes?

Manter os apoios dados pelo atual executivo e continuar a disponibilizar e melhorar os equipamentos camarários para a prática do desporto.

Que medidas propõe para apoiar famílias em dificuldade, idosos e jovens?

Vamos reforçar programas como a “Campaínha Amiga” e o “Idoso Seguro”, apoiar psicologicamente quem mais precisa, criar novos espaços para jovens e incentivar o voluntariado. Ninguém ficará para trás em Almeirim.

Como avalia os serviços de saúde em Almeirim e que soluções defende?

Neste momento, ainda não temos toda a população coberta com médico de família. A indicação que tenho é de que, em breve, essa cobertura será total. Acredito que, dentro de algum tempo, teremos reunidas as condições para que a nossa população tenha à sua disposição bons equipamentos de saúde e bons profissionais.

Como pensa lidar com questões como gestão de resíduos, reciclagem e lixo?

Com campanhas de sensibilização, reforço da recolha seletiva e aposta na modernização do sistema de resíduos. O ambiente não é apenas um desafio, é uma responsabilidade de todos.

Como será a relação da Câmara com as Juntas de Freguesia?

De proximidade e de cooperação. As Juntas estão mais próximas das pessoas e, por isso, têm de ser parceiras ativas na definição e execução de políticas locais. Trabalharemos sempre lado a lado.

Porque é que os eleitores de Almeirim devem confiar em si e não nos seus adversários?

Porque há mais de 30 anos sirvo a comunidade com proximidade e dedicação. Porque lidero uma equipa de mulheres e homens competentes, que são “Gente que Faz”. E porque temos um projeto claro para o futuro, que une experiência, ambição e responsabilidade.