Maria Bernardina (PSD): “Queremos tornar o nosso Concelho mais coeso, mais desenvolvido e mais justo”

Maria Bernardina é rosto da coligação de direita que junta PSD, CDS e IL. Em conversa com O ALMEIRINENSE elenca o projeto para o concelho, nas mais diversas áreas.

O que levou a candidatar-se a presidente da Câmara de Almeirim?

A certeza de poder fazer melhor do que tem sido feito.

Como resume o seu projeto político em prioridades claras?

O nosso projecto assenta numa visão clara: tornar o nosso Concelho mais coeso, mais desenvolvido e mais justo para todos. Pretendemos aliviar o esforço financeiro das famílias, seja através da redução dos impostos cobrados pela Câmara (participação no IRS e IMI), seja através da colocação no mercado de habitação a preços acessíveis, seja através da implementação de uma rede de transportes fiáveis e a preços acessíveis, seja ainda garantindo a todos os Pais o mesmo custo mínimo com os seus filhos no ensino obrigatório.

Garantir a todos que se vive em paz e segurança no nosso Concelho.

Promover o desenvolvimento económico local.

Garantir ao mais velhos um verdadeiro programa de envelhecimento activo e aos mais jovens boas bases para potenciar as suas capacidades naturais.

Garantir um ambiente saudável e também amigo dos animais.

Resumindo, queremos que as pessoas reconheçam que o orçamento municipal está ao seu serviço.

Que medidas propõe para atrair investimento e criar emprego em Almeirim?

Requalificação e promoção da zona industrial de Almeirim e criação de novas áreas de acolhimento empresarial;

Incentivos à instalação de empresas que criem emprego local e invistam em sectores estratégicos como a agroindústria;

Apostar na formação e qualificação de jovens e desempregados;

Criar um gabinete de apoio à empresa/ empreendedor que funcione como único interlocutor e facilitador junto deles e que pense, planeie e desenvolva esta estratégia.

Como pensa apoiar as empresas locais, comércio tradicional e agricultura?

Menos burocracia, redução de taxas e incentivos à modernização (digitalização e promoção), para além das medidas acima referidas, e acima de tudo garantir-lhes mercado com muitas das medidas já referidas, a começar pela maior disponibilidade financeira das famílias.

A habitação tem sido um problema em vários pontos do distrito. Qual é o seu plano para garantir casas a preços acessíveis em Almeirim?

Sim, houve falta de visão, antecipação ou vontade política e por isso temos de ser rápidos na solução.

Para além da construção de raiz que é demorada e exige fundos externos, vamos desafiar os proprietários das inúmeras casas devolutas do Concelho a didponibilizá-las à Câmara mediante contrapartida e prazo a combinar, para que esta as possa pôr no mercado a preços de arrendamento acessíveis. Com esta medida combate-se o abandono e a degradação do parque imobiliário, vence-se um obstáculo ao arrendamento com a intermediação da Câmara e regula-se o mercado.

Que políticas vai implementar para melhorar o ordenamento do território e a mobilidade?

O ordenamento do território é assegurado pelo PDM e este nem é imutável, pois as necessidades evoluem, nem deve ser alterado a pedido (salvo razões de força maior). É um instrumento importantíssimo do ponto de vista estratégico e é assim que o encararemos. Quanto à mobilidade, várias coisas me parecem úteis, desde logo o aproveitamento do terminal rodoviário, que tem bom estacionamento nas imediações, como base de um vai-vem em horas de ponta ligando Almeirim e as suas freguesias à estação ferroviária de Santarém mas, em boa verdade, não é a nós que tem de parecer, é a quem tem de usar os transportes. Logo é imprescindível conhecer as necessidades dos utentes e planificar em conformidade garantindo regularidade, horários, informação e preços acessíveis.

Os preços das habitações e o arrendamento no concelho têm atingido valores muito elevados. Os almeirinenses vão conseguiu viver na sua terra ou correm risco de não ter meios financeiros para isso ?

Já correm esse risco e as soluções já foram referidas em resposta anterior.

Concorda com a ideia de construir habitações a preço controlado junto ao Lar S. José ?

Quanto ao local nada a opôr. Quanto ao tempo da solução, tardia e demorada.. Quanto à forma de transacção (venda) sou mais favorável ao arrendamento, dada as condições financeiras dos nossos agregados familiares.

Quais são as obras prioritárias que quer concretizar no próximo mandato?

Sou pouco de prometer obras porque o que não falta, são obras prometidas e não concretizadas de eleição para eleição.

No entanto sei que sem uma rede viária e de transportes em condições o Concelho definha à semelhança do nosso organismo sem um bom sistema circulatório. A rede viária do Concelho será a minha prioridade.

Quanto ao resto deixarei ao critério dos respectivos executivos de freguesia. Eles, melhor do que ninguém, saberão quais as prioridades.

Como pensa resolver questões de trânsito, estacionamento e acessos?

Completando a circular externa evitando a circulação de pesados pela EN118, promovendo algumas alterações na circulação actual, melhorando a sinalética existente e promovendo mais estacionamento, de preferência coberto.

Que papel terá a cultura no seu programa para Almeirim?

A cultura é dirigida às pessoas e, por consequência, deve ter adesão por parte delas. Posto isto, vamos testar o atual programa cultural, proporcionando às pessoas acesso a todos os eventos e depois aferiremos com base em adesões futuras.

E no desporto, como pretende apoiar os clubes?

Com base no trabalho efectuado em prol da respectiva comunidade.

Que medidas propõe para apoiar famílias em dificuldade, idosos e jovens?

As medidas de apoio às famílias, já foram referidas anteriormente.

Em relação aos mais velhos, implementar um verdadeiro programa de envelhecimento activo, também já referido, a incidir em três eixos fundamentais: saúde (serem acompanhados por uma equipa própria), mobilidade e segurança (transportes acessíveis e segurança dentro e fora de portas) e participação (quer em atividades dedicadas quer mesmo na vida da sua comunidade).

Quanto aos jovens, proporcionar-lhes igualmente ferramentas que lhes permitam melhor desenvolver as suas capacidades naturais, como já referido, proporcionar-lhes um primeiro contacto com diversos sectores da vida laboral para os ajudar nas escolhas que terão de fazer, garantir que nenhum jovem perde bem estar fora do ambiente escolar e claro, garantir-lhes que amanhã, escolhido o caminho que querem seguir, não terão de abandonar a sua terra por falta de opções.

Como avalia os serviços de saúde em Almeirim e que soluções defende?

Sou recente utilizadora e, no que me respeita, nada a apontar. No entanto, e tendo Almeirim praticamente uma unidade de saude em cada povoação/lugar, faltam profissionais de saúde. A zona do Ribatejo e Oeste é a zona do País com menos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) por 1000 habitantes. Teremos de ver o porquê desta realidade e, tentar alterá-la. Mas, até lá, há que assegurar estes tão importantes serviços à população. Se necessário for, a Câmara assumirá esse encargo à semelhança do que outras Câmaras já fizeram.

Como pensa lidar com questões como gestão de resíduos, reciclagem e lixo?

Desde logo, aumentar o orçamento destinado ao ambiente. A nossa Câmara é dos municípios da Lezíria do Tejo o que menos investe em ambiente (13€ habitante/ano, contra os 84€ habitante/ ano da Lezíria do Tejo).

De seguida ativar a vertente fiscalizadora da Câmara que parece inexistente.

Como será a relação da Câmara com as Juntas de Freguesia?

A resposta é descentralizar. Se não o fizermos, estamos a contradizer a razão de ser do poder autárquico: a proximidade com o munícipe.

Porque é que os eleitores de Almeirim devem confiar em si e não nos seus adversários?

Eu não direi tanto confiar, direi mais fazer sentido para eles a visão que temos para o Concelho e o que pretendemos implementar para lá chegar.

Depende em meu entender dos seguintes factores, a forma como eu em particular, faço passar a nossa mensagem, a abertura de quem a ouve e que se mantenha a velha máxima de que neste tipo de eleição não importam tanto os partidos mas sim as pessoas e as suas propostas.