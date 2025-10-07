Almeirim acolhe o Congresso Nacional de Suinicultura

Nos dias 8 e 9 de outubro acontece no Multiusos de Almeirim, no antigo Instituto da
Vinha e do Vinho, o XI Congresso Nacional de Suinicultura. Sob o lema “A nova era
da Suinicultura”, o setor reunir-se-á durante dois dias a debater os problemas mais
prementes do futuro cada vez mais presente.
O Secretário de Estado da Agricultura, João Moura, inaugurará o XI Congresso Nacional
de Suinicultura, organizado pela Federação Portuguesa de Associações de
Suinicultores, no dia 8 de outubro, pelas 14:30.
O evento, que decorre em Almeirim, propõe-se a refletir sobre os desafios da
digitalização, das alterações climáticas e da inteligência artificial, mas também das
dinâmicas comerciais globais que se estão a estabelecer ao abrigo da reconfiguração
das relações geopolíticas internacionais.
Desde as ameaças sanitárias emergentes, como a Peste Suína Africana e a PRRS, aos
desafios do bem-estar animal, à dinâmica geopolítica e comercial internacional,
passando pelos temas da promoção e internacionalização do setor, não deixando de
fora a inteligência artificial, todos estes temas caberão no Congresso que acontece no
coração da Lezíria ribatejana, em Almeirim.
“A Economia num Mundo em Mudança” é o tema da comunicação do ex-Ministro da
Economia, Pedro Siza Vieira, que será o keynote speaker no primeiro dia de Congresso.
Será nesse contexto de mudança que os suinicultores portugueses refletirão sobre o
futuro da atividade que já está bem presente.
O consultor internacional da Cargill, Pedro Nonay é também outro dos nomes mais
reputados presente no evento. “O papel da adaptação face às assimetrias e tendências
nas matérias-primas e geopolítica” é o título da sua palestra magistral no dia 9 de
outubro.
O XI Congresso Nacional de Suinicultura acolhe oradores provenientes de sete países
europeus, Portugal, Espanha, França, Irlanda, Suíça, Dinamarca e Roménia,
constituindo-se como um fórum privilegiado de troca de informações sobre o melhor
do que se faz na Europa do ponto de vista técnico, socioprofissional e económico.
A fileira da carne de porco portuguesa contribui com 2 mil milhões de euros
anualmente para o PIB português, tendo exportado, em 2024, 172 milhões de euros
em carne de porco e derivados.
As portas do XI Congresso Nacional de Suinicultura abrem-se às 9 horas do próximo dia
8 de outubro.
