Almeirim acolhe o Congresso Nacional de Suinicultura

Nos dias 8 e 9 de outubro acontece no Multiusos de Almeirim, no antigo Instituto da

Vinha e do Vinho, o XI Congresso Nacional de Suinicultura. Sob o lema “A nova era

da Suinicultura”, o setor reunir-se-á durante dois dias a debater os problemas mais

prementes do futuro cada vez mais presente.



O Secretário de Estado da Agricultura, João Moura, inaugurará o XI Congresso Nacional

de Suinicultura, organizado pela Federação Portuguesa de Associações de

Suinicultores, no dia 8 de outubro, pelas 14:30.



O evento, que decorre em Almeirim, propõe-se a refletir sobre os desafios da

digitalização, das alterações climáticas e da inteligência artificial, mas também das

dinâmicas comerciais globais que se estão a estabelecer ao abrigo da reconfiguração

das relações geopolíticas internacionais.



Desde as ameaças sanitárias emergentes, como a Peste Suína Africana e a PRRS, aos

desafios do bem-estar animal, à dinâmica geopolítica e comercial internacional,

passando pelos temas da promoção e internacionalização do setor, não deixando de

fora a inteligência artificial, todos estes temas caberão no Congresso que acontece no

coração da Lezíria ribatejana, em Almeirim.



“A Economia num Mundo em Mudança” é o tema da comunicação do ex-Ministro da

Economia, Pedro Siza Vieira, que será o keynote speaker no primeiro dia de Congresso.

Será nesse contexto de mudança que os suinicultores portugueses refletirão sobre o

futuro da atividade que já está bem presente.

O consultor internacional da Cargill, Pedro Nonay é também outro dos nomes mais

reputados presente no evento. “O papel da adaptação face às assimetrias e tendências

nas matérias-primas e geopolítica” é o título da sua palestra magistral no dia 9 de

outubro.



O XI Congresso Nacional de Suinicultura acolhe oradores provenientes de sete países

europeus, Portugal, Espanha, França, Irlanda, Suíça, Dinamarca e Roménia,

constituindo-se como um fórum privilegiado de troca de informações sobre o melhor

do que se faz na Europa do ponto de vista técnico, socioprofissional e económico.

A fileira da carne de porco portuguesa contribui com 2 mil milhões de euros

anualmente para o PIB português, tendo exportado, em 2024, 172 milhões de euros

em carne de porco e derivados.

As portas do XI Congresso Nacional de Suinicultura abrem-se às 9 horas do próximo dia

8 de outubro.