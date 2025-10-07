Domingo há futebol de qualidade em Almeirim

Domingo há futebol de nível nacional no Estádio D. Manuel de Mello. A equipa de Juvenis que está no campeonato nacional II Divisão recebe o Estrela da Amadora, pelas 15h30.



A equipa unionista, com quatro jornadas já cumpridas, tem sete pontos depois de duas vitórias, um empate e uma derrota. O Estrela está imediatamente acima do União com nove pontos.

A direção deixou nas redes sociais uma nota a pedir o apoio do público:

Vem apoiar o União.

Vem ao Dom Manuel de Mello de Azul

Vem dar uma força aos nossos jogadores

Vamos encher o D. Manuel de Mello.