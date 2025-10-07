PARA HOJE / 7.OUT



O segundo grau de humildade é reconhecer-me e assumir-me como pecador, porque não sou apenas criatura, sou uma criatura pecadora, isto é, nem sequer me salvo sozinho, preciso de ser salvo. A consciência de que preciso de ser salvo é fundamental. E custa-nos muito aceitar que somos pecadores, não é que temos pecados (que até podem não ser muitos…), é que somos pecadores, isto é, somos estruturalmente carentes de amor e de graça.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

