Autárquicas 2025: PS vence em Benfica do Ribatejo

Ana Saldanha Lopes eleita Presidente de Junta.



Hoje é escolhido o sucesso de Cândida Lopes, que por limite de mandatos, não podia voltar a concorrer.

“Está na hora de arregaçar as mangas! Obrigada a todas as pessoas que me deram este voto de confiança. Não as vou desiludir!”, afirmou a nova presidente de junta.



Carlos Arreigota, candidato à junta pela CDU, reagiu dizendo que “contados os votos, a Ana Saldanha Lopes é a nossa presidente a partir de agora! Parabéns e vamos a trabalho! Além disso agradeço o carinho de todos os companheiros de candidatura da CDU, das pessoas com quem partilhámos viagens e conversas! Saúdo ainda o Arménio Branco e a Maria Clara Pó pela elevação com que fizemos este caminho!”