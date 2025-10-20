CADCA Team Flávio Santos em destaque no Campeonato Nacional de Muay Thai

A equipa Cadca Team Flávio Santos esteve em grande destaque no Campeonato Nacional de Muay Thai, com dois atletas a representar a escola com dedicação, espírito de superação e respeito pelos valores da modalidade.

Na categoria Seniores -71kg, o atleta Paulo Berlan embora tenha sido eliminado no primeiro confronto, demonstrou enorme coragem, atitude e entrega do início ao fim, deixando uma imagem muito positiva e ganhando uma experiência essencial para o seu crescimento desportivo.

Na categoria Juvenil -42kg, o atleta Tomás Couto sagrou-se Campeão Nacional de Muay Thai, conquistando o título com uma performance exemplar e afirmando-se como uma promessa da modalidade.

Ambos os atletas foram acompanhados pelos mestres José Ferreira e Flávio Santos, que lideram com paixão, rigor e um compromisso contínuo com a formação de atletas e valores humanos.

Os atletas pertencem ao CADCA Team Flávio Santos e contam com o apoio fundamental do parceiro desportivo Wellness Fitness Club.