PARA HOJE / 24.OUT



A caridade transcende um exercício temporal, como acontece à fé e à esperança. A fé é a convicção de ser amado, que me leva a confiar, portanto é o encontro com o ser amado. A esperança é, na luta de todos os dias, continuar a arriscar no futuro. Mas uma vez encontrado o próprio rosto de Deus, e alcançado o objectivo da Esperança, o “todo com todos”, na comunhão dos santos, o que fica é o Amor-Caridade.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt