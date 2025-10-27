Almeirim sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte e trovoada

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo entre as 12h00 desta terça-feira, 28 de outubro, e as 12h00 de quarta-feira, 29 de outubro, devido à previsão de precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil recomenda à população que adote medidas de autoproteção, nomeadamente a limpeza e desobstrução de sumidouros, ralos e caleiras, prevenindo inundações, e a adoção de uma condução defensiva, com especial atenção à possível formação de lençóis de água nas vias. É igualmente aconselhado evitar zonas inundadas e retirar bens, equipamentos e veículos das margens de linhas de água que possam transbordar.

As autoridades apelam ainda à população para que acompanhe as previsões meteorológicas e siga as indicações da Proteção Civil e das forças de segurança.



O aviso amarelo indica a possibilidade de fenómenos meteorológicos de risco moderado, exigindo atenção redobrada por parte de todos.