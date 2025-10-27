GNR de Santarém detém 53 pessoas e regista mais de 600 infrações na estradas do distrito

O Comando Territorial de Santarém da GNR realizou, entre os dias 20 e 26 de outubro, várias operações no distrito, com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade, reduzir a sinistralidade rodoviária e fiscalizar diferentes matérias de âmbito contraordenacional.

No total, foram detidas 53 pessoas, das quais 23 por condução sob o efeito do álcool, dez por condução sem habilitação legal, duas por desobediência, duas por roubo em residência, duas por furto em supermercado e duas por tráfico de estupefacientes.

No domínio da fiscalização rodoviária, a Guarda registou 660 infrações. As mais frequentes foram 87 por falta de inspeção periódica obrigatória e 68 relacionadas com o incumprimento das regras dos tacógrafos. Foram ainda detetadas 32 viaturas sem seguro de responsabilidade civil obrigatório, 30 com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 27 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 18 por falta de uso do cinto de segurança ou de sistemas de retenção de crianças, e 15 por utilização indevida do telemóvel durante a condução.

Durante a semana em análise, ocorreram 123 acidentes de viação nas estradas do distrito, dos quais resultaram três feridos graves e 35 feridos leves.

No âmbito da fiscalização geral, foram elaborados 48 autos de contraordenação, sendo 33 relativos ao trânsito e segurança rodoviária, sete por consumo de produtos estupefacientes, quatro no âmbito da legislação sobre animais de companhia e quatro referentes a outras infrações genéricas.