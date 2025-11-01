Joaquim Catalão assume presidência da Câmara de Almeirim com compromisso de trabalho pelo concelho

O novo executivo da Câmara Municipal de Almeirim, liderado por Joaquim Catalão, tomou posse na noite de sexta-feira, 31 de outubro, numa cerimónia que decorreu no Cine Teatro de Almeirim, onde também foi empossada a nova Assembleia Municipal. O ato marcou o início de um novo ciclo autárquico que se prolongará até 2029.

Nas suas primeiras declarações a O Almeirinense enquanto presidente da autarquia, Joaquim Catalão destacou o compromisso de continuidade e o foco no trabalho em prol do desenvolvimento do concelho.

“A partir de segunda-feira vamos começar a preparar aquilo que são as nossas políticas para estes próximos quatro anos. Segunda-feira teremos uma primeira reunião com todos os vereadores, que vão ter pelouros, e na terça-feira faremos a primeira sessão de Câmara”, explicou o novo autarca.

Questionado sobre a distribuição de pelouros, Catalão preferiu manter a reserva até à reunião oficial: “Os vereadores já têm pelouros, mas, por uma lógica de respeito também pela oposição, só os divulgaremos na primeira sessão de Câmara, que será na terça-feira, 4 de novembro. A partir das 10h30 ou 11h00 já poderão saber o que cada um vai ter”.

A terminar, Joaquim Catalão deixou uma mensagem dirigida aos almeirinenses: “Uma mensagem de muita esperança e a promessa de que vamos trabalhar muito. Tudo faremos para que Almeirim continue neste caminho de desenvolvimento, em prol de toda a população”.

A nova equipa, que além de Joaquim Catalão integra os vereadores Filipe Torres, Maria Emília Moreira, Ana Casebre e Mário Figueiredo, assume funções num momento de transição política, após 12 anos de liderança de Pedro Ribeiro, garantindo, segundo o novo presidente, uma linha de continuidade com “energia renovada e foco no futuro do concelho”.

Catarina Salgueiro da Costa (Chega) e Maria Bernardina Andrada (Agora as Pessoas) integram o executivo como vereadoras sem pelouro.

A Assembleia Municipal é liderada por Paulo Guia, que tem como secretários Teresa Filipe e Carlos Mota. Eduardo Oliveira é o líder de bancada do PS, Manuel Botas Soares lidera a Coligação Agora as Pessoas, Flávio Areias lidera a bancada Chega e Sónia Colaço a CDU.