Programa “LVT Capacita 2025” realiza ação de formação cultural em Almeirim

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), I. P., em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim, promove nos dias 24 e 25 de novembro, entre as 18h30 e as 21h30, uma ação de capacitação cultural dirigida ao meio associativo do concelho. A iniciativa decorre no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim e tem entrada livre, mediante inscrição prévia.

O Programa “LVT Capacita 2025” tem como objetivo reforçar as competências das associações e agentes culturais da região, ao disponibilizar ferramentas práticas para a identificação de fontes de financiamento, elaboração de projetos culturais e submissão de candidaturas a programas de apoio regionais, nacionais e internacionais. Serão ainda abordadas as vertentes de comunicação e mediação culturais.

As inscrições devem ser efetuadas através do site da CCDR Lisboa e Vale do Tejo, do e-mail apoiocultura@ccdr-lvt.pt ou pelo telefone 213 837 100 (extensão 3302).