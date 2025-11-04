PSD diz que retirou confiança a Ana Bento

Na segunda-feira, dia 3 novembro, Ana Bento anunciou que se desvincula do PSD e vai seguir como independente no mandato na assembleia de freguesia de Fazendas de Almeirim.



Mas agora surge a informação que, no dia 1 novembro, a comissão politica do PSD reuniu e retirou a confiança pelo que Ana Bento tinha escrito nas redes sociais. A concelhia do PSD terá mandado já um mail a informar a Junta e uma carta registada para Ana Bento.



O ALMEIRINENSE sabe que as divergências começaram ainda na campanha.



“Nem tudo correu bem, mas nem tudo correu mal. Perdemos um elemento em Fazendas, mas ganhamos um em Benfica e um vereador, algo que não tivemos nos últimos oito anos. Foram mais coisas boas do que ruins”, disse ao ALMEIRINENSE António Nunes, líder da concelhia.