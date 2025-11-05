Abertas as inscrições para o SCALABIS – 1.º Congresso de Urgência e Emergência

Imprimir

O SCALABIS 2026 – 1.º Congresso de Urgência e Emergência vai realizar-se nos dias 23 e 24 de janeiro de 2026, no Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS).

O evento, que já tem inscrições abertas, vai reunir profissionais e entidades da área da urgência e emergência médica sob o tema “Do Extra ao Intra-Hospitalar: Humanização, Inovação e Desafios”.

Promovido pela Associação Scalabitana de Emergência (ASE), o congresso conta com a parceria da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e da própria ESSS.

A iniciativa representa um espaço de debate e partilha de experiências sobre os desafios e as boas práticas no contexto da emergência médica, tanto no meio pré-hospitalar como hospitalar.

O congresso arranca no dia 23 de janeiro, com o check-in às 8h00. Às 9h30 realiza-se a conferência “Via Verde Cuidados Paliativos: Quando a Emergência é o Conforto”, apresentada por Maria João Guardado e Marta Oliveira, da ULS Lezíria. Segue-se, às 11h00, o primeiro painel, dedicado aos “Desafios da Reanimação em Localizações Periféricas: Estratégias que Salvam Vidas”, moderado por João Costa Lopes, da VMER Santarém.

Às 14h00, o segundo painel aborda a “Otimização do Desempenho em Equipas de Emergência: Fatores-Chave para Intervenções Eficazes”, moderado pela professora Isilda Ferreira, da ESSS. O terceiro painel, às 16h30, foca-se na “Gestão de Emergências em Situações de Exceção e Catástrofe”, com a moderação do médico Cristiano Gante, da VMER Santarém. O primeiro dia termina às 18h00.

No dia 24 de janeiro, o programa inicia também às 8h00 com o check-in, seguido, às 9h00, da conferência “Vivências e Histórias da VMER Santarém”, apresentada pela enfermeira Susana Amado, da ULS Lezíria. Às 9h30 decorre a cerimónia comemorativa dos 21 anos da VMER Santarém, à qual se segue, às 9h45, a conferência “Inteligência Artificial na Otimização de Processos e Tomada de Decisão em Urgência e Emergência”, conduzida por Gonçalo Mendes, do Hospital das Forças Armadas e cofundador da Reconurging Medicine.

Durante a manhã, às 11h00, realiza-se o painel “Emergência com Alma: Profissionais e Utentes Antes da Técnica”, e à tarde, pelas 14h00, o painel “Trauma sob Pressão: A Urgência de Integrar, Inovar e Agir”, moderado por João Nunes, da VMER Santarém e da ULS Lezíria. Às 16h00, tem lugar a mesa-redonda “Urgência e Emergência em Portugal – Perspetivas Futuras”, que conta com a participação de vários especialistas.

A partir das 17h30 serão entregues os prémios aos três melhores pósteres apresentados no congresso. Às 18h00 segue-se a sessão formal de encerramento do SCALABIS 2026. O evento termina às 18h30.

No dia 22 de janeiro, decorrem também os cursos pré-congresso, que têm lugar nas instalações da Escola Superior de Saúde de Santarém. Entre as formações disponíveis estão o Curso de Ventilação Não Invasiva, o SBV-DAE, certificado pelo INEM e pela ULS Lezíria, e o curso POCUS Focado, certificado pela DGERT e pela POCUSX.

Nos dias 14 e 15 de fevereiro, nas instalações da Ocean Medical, em Oeiras, decorre ainda o curso de Suporte Avançado de Vida (SAV), com as novas guidelines de 2025, certificado pelo INEM, pela AHA e pela DGERT.

O jantar do congresso realiza-se no dia 23 de janeiro, num local e horário ainda a definir.

As inscrições podem ser efetuadas através do QR code disponível no Programa Provisório, do formulário online ou no site oficial da Associação Scalabitana de Emergência.