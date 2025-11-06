Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 6.NOV

By - Redação 6 de Novembro, 20251 Mins Read

O temor é um tema recorrente na Bíblia. Num sentido muito específico, este temor é o modo como Deus nos trata e o modo como nos devemos tratar, é o cuidado que temos com o bem do outro, o respeito que temos para com o outro. O temor a Deus não é medo Dele. Temos o exemplo das mães, elas não têm medo do filho, o que seria um absurdo, mas têm temor por ele, cuidam de que ele não sofra, de que não esteja mal. Temor é uma coisa completamente diferente do medo, é algo bom e saudável.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

