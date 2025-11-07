Atletismo Almeirim inicia época 2025/2026 com cinco títulos coletivos no Corta Mato de Abertura

Imprimir

A época desportiva 2025/2026 começou em grande para a equipa de Atletismo Almeirim, da Associação 20kms de Almeirim, que conquistou cinco títulos coletivos e várias classificações individuais de destaque na prova de Corta Mato de Abertura, realizada a 2 de novembro, no Parque da Zona Norte, em Almeirim.

O evento foi coorganizado pela secção de atletismo da Associação 20 Km de Almeirim e pela Associação de Atletismo de Santarém, com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim. A competição contou com a presença de 14 clubes e 163 atletas, num ambiente de grande entusiasmo e competitividade.

Títulos coletivos:

Sub-14 Femininos – 1.º lugar (12 pontos)

Sub-14 Masculinos – 1.º lugar (15 pontos)

Sub-16 Masculinos – 1.º lugar (11 pontos)

Sub-18 Femininos – 1.º lugar (19 pontos)

Sub-18 Masculinos – 1.º lugar (14 pontos)

Classificações individuais de destaque:

1.º lugar – Helena Reis (Master), 3500 m

2.º lugar – Njinga Pedro (Sub-14), 1000 m

2.º lugar – Bernardo Pereira (Sub-16), 2500 m

2.º lugar – David Alfaiate (Master), 4000 m

3.º lugar – Maria Pia Diniz (Sub-14), 1000 m

3.º lugar – Tomás Lopes (Sub-14), 1000 m

3.º lugar – Elizaveta Shuyvan (Sub-18), 2500 m

3.º lugar – Dinis Gonçalves (Sub-18), 3000 m