João Teixeira Leite sucede a Pedro Ribeiro como presidente da CIMLT

By - Redação 7 de Novembro, 20252 Mins Read

João Teixeira Leite, presidente da câmara municipal de Santarém, é o novo Presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), “com o orgulho e a responsabilidade de representar uma região única, com enorme potencial de desenvolvimento.”

A lista apresentada pela socialista Sónia Sanfona, presidente da câmara de Alpiarça, foi derrotada por um voto João Leite contou com seis votos na sua lista, enquanto Sónia Sanfona recebeu cinco, entre os 11 presidentes de Câmara que compõe a CIMLT.

João Teixeira Leite terá como vice presidentes, João Heitor (Cartaxo) e Helena Neves (Salvaterra de Magos).

“Agradecemos a confiança depositada pelos Presidentes que compõe a CIMLT”, disse ainda num comunicado.

Na nota divulgada nas redes socias, o autarca escalabitano assume, coletivamente, este desafio com uma convicção clara: Precisamos de uma CIMLT com mais ambição. Mais ambição para unir os nossos municípios em torno de uma visão comum. Mais ambição para defender o território e valorizar o nosso potencial. Mais ambição para inovar, criar oportunidades e promover a coesão. A Lezíria do Tejo tem tudo para ser uma região de referência — mais forte, competitiva, liderante e sustentável.”

