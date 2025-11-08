Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Almeirim assinala “Novembro Azul” com mesa redonda sobre o cancro da próstata
Sociedade

Almeirim assinala “Novembro Azul” com mesa redonda sobre o cancro da próstata

By - Daniel Cepa 8 de Novembro, 20251 Mins Read

A cidade de Almeirim associa-se à campanha “Novembro Azul”, dedicada à prevenção do cancro da próstata, com uma mesa redonda marcada para este sábado, dia 8 de novembro, às 16h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

A iniciativa é promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul, em parceria com a Farmácia Central de Almeirim, a Câmara Municipal de Almeirim, o Rotary Club de Almeirim e o Interact Club de Almeirim, e contará com a presença de profissionais de saúde e utentes.

A sessão integra a campanha “Novembro Azul”, que visa sensibilizar os homens para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da próstata, uma das principais causas de morte por cancro entre a população masculina.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimsaúde

Notícias relacionadas

Sociedade

Aterro da Raposa pode afinal não fechar … e ainda aumentar

BY-Redação 8 de Novembro, 2025
Política

Melão entregue ao Chega: João Pedro Rabita defende-se

BY-Redação 8 de Novembro, 2025
Política

João Teixeira Leite sucede a Pedro Ribeiro como presidente da CIMLT

BY-Redação 7 de Novembro, 2025
Sociedade

Associação de Pais convoca reunião após casos de violência nas escolas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Sociedade

Gripe aviária: Concelho de Almeirim incluído em área de proteção após foco detetado na Murta

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Desporto

Atletismo Almeirim inicia época 2025/2026 com cinco títulos coletivos no Corta Mato de Abertura

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025