Almeirim assinala “Novembro Azul” com mesa redonda sobre o cancro da próstata

A cidade de Almeirim associa-se à campanha “Novembro Azul”, dedicada à prevenção do cancro da próstata, com uma mesa redonda marcada para este sábado, dia 8 de novembro, às 16h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

A iniciativa é promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul, em parceria com a Farmácia Central de Almeirim, a Câmara Municipal de Almeirim, o Rotary Club de Almeirim e o Interact Club de Almeirim, e contará com a presença de profissionais de saúde e utentes.

A sessão integra a campanha “Novembro Azul”, que visa sensibilizar os homens para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da próstata, uma das principais causas de morte por cancro entre a população masculina.