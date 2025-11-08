Aterro da Raposa pode afinal não fechar … e ainda aumentar

Imprimir

A população da Raposa tudo tem feito para garantir que deixa de ser colocado lixo no aterro, mas a Ecolezíria pretende aumentar a capacidade.



O aterro sanitário destina-se ao tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos, recolhidos na área da RESIURB, ou seja, nos municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos.



É constituído por uma única célula, tendo sido iniciada a sua exploração desde junho de 2000.



O aterro encontra-se licenciado para a área de 5,5 ha, com capacidade de 740.000 m3 e 969.812 toneladas e, segundo um estudo, a Ecolezíria pretende com o pedido de alteração de licenciamento de ambiente, aumentar a capacidade do aterro numa área de 2.420 m2 e atingir a capacidade em ter volume de 880.000 m3 e capacidade em toneladas de 1.150.000.



Uma fonte do movimento que luta pelo fecho do aterro disse ao ALMEIIRNENSE que “estamos chocados. Mas não vamos parar. Continuamos na luta.”