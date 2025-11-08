Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Política
  • Melão entregue ao Chega: João Pedro Rabita defende-se
Política

Melão entregue ao Chega: João Pedro Rabita defende-se

By - Redação 8 de Novembro, 20252 Mins Read

Quase um mês depois de ter ido entregar um melão ao Chega depois da vitória do PS nas autárquicas, João Pedro Rabita regressa às redes sociais para justificar o caso que “não teve intenção de ser ofensivo ou humilhante.”

O líder da juventuda socialista de Almeirim sustenta que “há quem prefira o caminho do insulto e da mentira — talvez por falta de argumentos, talvez por medo de ver reconhecido o trabalho e a energia de uma nova geração que quer participar. Nas redes sociais um perfil — conhecido como “Tukas” — decidiu lançar uma acusação falsa sobre mim, dizendo que eu teria recebido dinheiro do Ministério das Finanças. Quero ser muito claro: isso é completamente falso. Nunca recebi qualquer valor público nem tenho qualquer ligação a entidades governamentais. A crítica faz parte da democracia; a mentira não. Há uma diferença enorme entre pensar diferente e querer destruir o outro com falsidades.

Depois de forma mais detalhada, João Rabita explica que o gesto que classificou de simbólico “da entrega de um melão não teve intenção de ser ofensivo ou humilhante. Foi, isso sim, uma forma de mostrar que a política também pode ter humor e leveza, sem perder a seriedade que deve estar sempre presente, algo que não aconteceu durante toda a campanha e que preferi manter o silêncio. Ainda não tinha comentado o assunto, não exerci o direito de resposta, porque acredito que “o insulto é a arma dos fracos e só fica diminuído quem deseja recorrer ao mesmo. Não entro nesse jogo. Não respondo com insultos nem com boatos, porque acredito que quem tem a verdade e o trabalho do seu lado não precisa de gritar para ser ouvido.”

Etiquetas Relacionadas:
almeirimchegamelãoPS

Notícias relacionadas

Política

João Teixeira Leite sucede a Pedro Ribeiro como presidente da CIMLT

BY-Redação 7 de Novembro, 2025
Sociedade

Associação de Pais convoca reunião após casos de violência nas escolas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Sociedade

Gripe aviária: Concelho de Almeirim incluído em área de proteção após foco detetado na Murta

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Desporto

Atletismo Almeirim inicia época 2025/2026 com cinco títulos coletivos no Corta Mato de Abertura

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Sociedade

Alunos do 1.º ciclo visitam Estação de Tratamento de Águas Residuais de Almeirim/Alpiarça

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Sociedade

João Pedro Rabita reeleito presidente da Juventude Socialista de Almeirim

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025