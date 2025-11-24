Shopping cart

Tigres derrotados na deslocação ao Parede

Por: Daniel Cepa 24 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Hóquei Clube Os Tigres saiu derrotado este sábado, 22 de novembro, na visita ao Parede FC, por 5-3, em jogo da 8.ª jornada da 2.ª Divisão – Zona Sul, realizado no Pavilhão da Escola Secundária Fernando Lopes Graça.

A equipa de Almeirim ainda conseguiu marcar por intermédio de Afonso “Minito” Silva, Francisco Ferreira “Chiquitita” e Afonso Boavida, mas os golos acabaram por não ser suficientes para travar a eficácia da formação da casa, que se mostrou mais certeira nos momentos decisivos.

Os almeirinenses caíram uma posição na tabela ficando agora na 9ª posição, com 10 pontos somados. O HC Os Tigres recebe o BIR para a 9ª jornada do campeonato, no próximo dia 6 de dezembro, pelas 18h00.

